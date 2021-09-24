Advertisements

المغرب يختار سيدة لرئاسة بلدية العاصمة الرباط

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
وكالات
ستتولى الخبيرة الاقتصادية والصحافية المغربية أسماء أغلالو رئاسة مجلس العاصمة المغربية الرباط، اعتبارا من اليوم الجمعة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وانتخبت أغلالو، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار التي فازت في انتخابات 8 سبتمبر، اليوم رئيساً لمجلس البلدية من 58 عضواً من أصل 79، في جلسة تصويت نظمت في مبنى البلدية بالرباط.

وحصل منافسا أغلالو، حسن لشكر مرشح الاتحاد الاشتراكي، وبديعة بناني من حزب العدالة والتنمية الإخواني، على 7 و8 أصوات فقط.

وقالت العمدة الجديدة في كلمة مقتضبة بعد فوزها: "إنه يوم تاريخي للتصويت لامرأة في منصب عمدة مدينة الرباط، مدينة الأنوار. سأكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة" وأكدت أن هدفها "تنمية العاصمة والرفع من مستوى ساكنيها".

وتنضم أغلالو بذلك إلى سيدتين أخريين تترأسان مدينتين مهمتين في البلاد، الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي ستحكمها للمرة الأولى نبيلة الرميلي، مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، ومراكش، الوجهة السياحية الرئيسية، التي ستترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن الرباط، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.7 مليون نسمة، تشهد مشاريع كبرى في السنوات الماضية روج لها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحديث البنية التحتية للمدينة، والحفاظ على تراثها الثقافي، وتوسعة المساحات الخضراء فيها.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ ساعة و نصف

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

توخيل يتوقع نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يوجه رسالة مفاجئة إلى مدرب منتخب مصر

منذ 37 دقيقة

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ ساعتين

نجم توتنهام يحرم برشلونة من صفقة متميزة

منذ ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

منذ ساعة

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

01:05 م

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

02:00 م

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

02:32 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements