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الالعاب النارية تزين سماء جازان بمناسبة اليوم الوطني ٩١

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


احتفت منطقة جازان مساء أمس، باليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة، بإطلاق الألعاب النارية، ابتهاجاً واحتفالاً بيوم الوطن، وذلك بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان .
ورسمت الألعاب النارية منذ بدء فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لوحة جمالية استوقفت أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات وحرص الكثير منهم على توثيق لحظات انطلاق تلك العروض عبر أجهزتهم الذكية ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تعبيراً عن الفرح والحب والسعادة بهذا اليوم وهذه المناسبة الغالية.


الكلمات المفتاحية

جازان اليوم الوطني الالعاب الناريه

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