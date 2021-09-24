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أسهم أوروبا تهبط وسط تزايد المخاوف بشأن إيفرغراند

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، مع استمرار المخاوف بشأن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة إيفرغراند، وكانت أسهم التعدين والتجزئة المنكشفة على الصين من بين أكبر الخاسرين.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بعد ثلاثة أيام من المكاسب. وتراجعت أسهم التعدين وصناعة السيارات وشركات التجزئة أكثر من واحد بالمئة.

وجنى المستثمرون بعض الأرباح بعد مكاسب منتصف الأسبوع مع انقضاء الموعد النهائي لدفع 83.5 مليون دولار من فوائد السندات دون رد فعل من إيفرغراند التي هزت المخاوف بشأنها الأسواق المالية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسهم شركتي الملابس الرياضية الألمانيتين أديداس وبوما بنسبة 3.7 بالمئة و2.5 بالمئة على التوالي بعد أن خفضت نيكي توقعات مبيعاتها للسنة المالية 2022 وقالت إنها تتوقع تأخيرا خلال موسم التسوق في العطلات وألقت باللوم على استمرار أزمة سلاسل التوريد.

وانخفض مؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع عندما تصوت البلاد لانتخاب خليفة للمستشارة آنغيلا ميركل.

وقفزت شركة صناعة الأدوية البريطانية أسترازينيكا 3.2 بالمئة بعد أن قالت إن عقارها لعلاج السرطان لينبارزا حقق هدفه الأساسي في المراحل الأخيرة من التجارب.

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