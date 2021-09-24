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كل ما تريد معرفته عن تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية 2021

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:09 م
التنسيق
التنسيق
محمد العطار
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، فتح باب التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

موعد تنسيق طلاب الدور الثاني
وأشارت التعليم العالي إلى إنه سيتم استقبال رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية، وحددت التعليم العالي موعد تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة 2021، ذلك اعتبارا من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري.

وسيتم فتح معامل الحاسبات بالجامعات المصرية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

رابط التقديم في التنسيق
ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي خارج الجامعات على مدار 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وسينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة، وتلقي طلبات التنسيق الإلكتروني ذلك من من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

خطوات تسجيل الرغبات
ويمكن للطلاب الناجحين  بالدور الثاني من الثانوية العامة تسجيل رغباتهم  في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق.

-اختيار أيقونة المرحلة الثالثة.

- كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته.

- اختيار التشعيب (علمي، أدبي).

- كتابة محافظة الإقامة.

-تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية.

- كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية.

- الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب.

- ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق.

- الضغط على زر الحفظ.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية الدور الثاني

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