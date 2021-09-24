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التموين: 75% من منتجات معرض "أهلا مدارس" محلية الصنع (فيديو)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا من داخل معرض "أهلا مدارس" يرصد رأي العارضين والمستهلكين في المعرض.

وقال أحد العارضين، "الشغل كله مصري، والأسعار مخفضة، والمنتجات متنوعة"، وأضاف آخر، "أسعارنا أقل من الفجالة".

وأكدت إحدى زائرات المعرض، أن خامة المنتجات جيدة جدا، والأسعار في المتناول، مضيفة: "المعرض بيخدمنا وبيلبي احتياجاتنا".

ومن ناحيته أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن نسبة التخفيضات في معرض "أهلا مدارس" تصل إلى 30%، وستمتد مدة المعرض إلى يوم 5 أكتوبر

وأشار "بدر"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تركز على جودة المعروضات الموجودة بالمعرض، منوها بأن 75% من منتجات المعرض تعد إنتاج محلي

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