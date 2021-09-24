التموين: 75% من منتجات معرض "أهلا مدارس" محلية الصنع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا من داخل معرض "أهلا مدارس" يرصد رأي العارضين والمستهلكين في المعرض.





وقال أحد العارضين، "الشغل كله مصري، والأسعار مخفضة، والمنتجات متنوعة"، وأضاف آخر، "أسعارنا أقل من الفجالة".





وأكدت إحدى زائرات المعرض، أن خامة المنتجات جيدة جدا، والأسعار في المتناول، مضيفة: "المعرض بيخدمنا وبيلبي احتياجاتنا".





ومن ناحيته أوضح أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن نسبة التخفيضات في معرض "أهلا مدارس" تصل إلى 30%، وستمتد مدة المعرض إلى يوم 5 أكتوبر



