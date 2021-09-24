7 قرارات جديدة ومتابعة أزمة كورونا.. أبرز نشاطات رئيس الوزراء في أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عددا من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التى عقدها المجلس.



وفيما يلي من سطور، تستعرض بوابة "الفجر" لمتابعيها الحصاد الأسبوعي لجميع قرارات مجلس الوزراء، بداية من يوم السبت الماضي 18 سبتمبر وحتى اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021:



7 قرارات حكومية

أصدر رئيس مجلس الوزراء عددا من القرارات، شملت الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد بطريق الإيجار مع شركة الإسكندرية المتحدة لاستصلاح الأراضي (صافولا)، بغرض الاستصلاح والاستزراع لمساحة 20 ألف فدان، تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الكائنة بناحية غرب المنيا، طبقًا للشروط والضوابط.



كما تضمنت القرارات أيضا الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بنى أحمد الغربية، بمركز المنيا بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "شغلك في قريتك"، إلى جانب الموافقة على اعتماد قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي أسر شهداء القوات المسلحة، والشرطة، والثورة، والحالات الملحة والعاجلة، وبرنامج "الأطفال فاقدي الرعاية" التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.



وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 29 منازعة، فضلًا عن الموافقة على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار "المرحلة الثانية"، وكذا الممشى السياحي، والبوابات الإلكترونية.



كما شملت القرارات أيضًا، موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، بإصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزي.



مشروعات الاتصالات

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فشملت اجتماعا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة مثل منصة "مصر الرقمية"، ومشروع الرقم القومي للعقارات، وأعمال البنية التحتية المعلوماتية بالمرحلة العاجلة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



أنشطة صندوق مصر السيادي

كما عقد مدبولي اجتماعا لمتابعة أعمال وأنشطة "صندوق مصر السيادي" والرؤية المستقبلية له، وخطوات حصر الأصول التي يمكن استثمارها في مختلف القطاعات.



مخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

وتضمنت الاجتماعات أيضا، اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بمخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، ومساعي توطين هذه الصناعة في مصر مرحليا.



مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة آليات صيانة وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لاستعراض الخطة المقترحة لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا التعرف على تفاصيل العرض المقدم من إحدى الشركات الصينية الكبرى لإدارة وتشغيل المنطقة.



إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد

واستكمالا للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، فقد تم عقد اجتماع لاستعراض مقترح إنشاء مركز لتصنيع السيارات بمنطقة شرق بورسعيد، إلى جانب اجتماع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة جهود الهيئة خلال الفترة الماضية ومقترحات الرؤية التنموية، حيث أكد على دعم الحكومة للهيئة لأداء دورها فى وضع خطة للإسراع بمشروعات التنمية لمناطق الصعيد.



مشروع الجينوم البشري

كما تضمنت الاجتماعات أيضا اجتماعا لمتابعة خطوات مشروع الجينوم البشري المرجعي للمصريين، حيث وجه بوضع آليات واضحة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع المهم بما يسهم في نقل مصر إلى مرحلة العلاج الجيني القائم على الطب التشخيصي،



مستجدات كورونا

وترأس مدبولي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من الملفات مثل المشروعات الخدمية والتنموية التي تم افتتاحها، ومستجدات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول التغيرات المناخية، وآخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا.



المشروع القومي لتطوير الريف المصري

كما عقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وبحث تحديات التنفيذ بالمرحلة الأولى، حيث أكد أن الرئيس السيسي يضع المبادرة على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.



توطين صناعة السيارات

وعقد مدبولي اجتماعا مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، حيث أكد أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى بدعم لا محدود من الرئيس السيسي، والحكومة قطعت شوطا كبيرا في مسار دعم الصناعة، فضلا عن اجتماع لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، بجانب اجتماع مع محافظ السويس لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة، وعدد من الفرص الجاذبة للاستثمار بالمحافظة.



أنشطة رئيس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فشملت تقديم التهنئة لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بجائزة "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021"، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 ترشيحا من العديد من البلدان، كما نعى مدبولي المشير محمد حسين طنطاوي، متوجها بخالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، وجموع الشعب المصري، حيث أكد أنه كان رجل دولة من طراز خاص استجاب لنداء الوطن في كل وقت وأدى مهامه الجسام بضمير وطني وشجاعة وإقدام، بجانب استعراض عدد من إصدارات وزارة الثقافة ضمن خطتها لنشر الفكر والوعي بين شرائح المجتمع المصري في جميع المحافظات، حيث أكد أن الوعى جدار حصين يقي الوطن كافة الأفكار المتطرفة والهدامة ويحفز طاقات البناء والتنمية.



بحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، فشملت لقاء مع وزير القوى العاملة لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق، حيث أكد على أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية تعد خطوة فاعلة نحو تحقيق التكامل العربي.