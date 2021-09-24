توخيل يتوقع نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، على مواجهة فريقه غدًا أمام نظيره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





توخيل تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :""لا أتوقع شيئًا غير أن المباراة ستكون 50-50 غدًا، سنقاتل بجد للحصول على نتيجة أفضل. نحن نعلم مدى صعوبة هذه المباريات".





وأضاف :"نشعر أننا مُستعدون للتغلب على مانشستر سيتي مرة أخرى".





وزاد :"نحن نعلم ما يلزم للفوز، لا يتطلب الفوز معجزة لكننا بحاجة إلى أفضل أداء لدينا. هذا صعب وربما هذه هي الثقة التي يمنحنا إياها. لكنه سيكون أحد أكبر الاختبارات في كرة القدم الأوروبية. إنها مباراة 50-50".





وعن موقف المصابين في الفريق قال :""إدوارد ميندي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي وسوف يكون أساسيًا أما "ماونت تعرض لإصابة خفيفة وسيكون خارج المباراة فيما بوليسيك لا يزال خارج المواجهة".





ورد على سؤال هل هو أفضل من جوارديولا قائلًا :" "هذا السؤال لا يجب أن يُسأل، لذلك لا يمكنني الإجابة، لديَّ احترام كبير لبيب لأنني معجب بشدة بتأثيره منذ يومه الأول في التدريب".





وأشار :"أثير في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ، إنه يحظى باحترام كبير، لا يوجد سبب لأسأل نفسي إذا كنت مدربًا أفضل. أنا أبذل قصارى جهدي ، أنا في مكان أنا سعيد جدًا به ، وأنا مدرب اليوم أفضل من أمس".





وأوضح :"لنكن صادقين، إذا فزنا غدًا فلن نكون أبطالًا للدوري، وفي حالة الخسارة لن نخسر اللقب.. لكننا نشعر بأننا مستعدون للتغلب عليهم مرة أخرى".





وأنهى حديثه :"عليك أن تعمل بجد وتفوز بها. الإيمان بأنك قادر على القيام بذلك هو الأهم في الرياضة. في هذا المستوى ، لدينا إيمان بأننا نستطيع القيام بذلك، ونحن نعرف ما يتطلبه الأمر للحصول على إمكانية الفوز. لا يتطلب الأمر معجزة للتغلب على مان سيتي ، لكن يتطلب كوننا في أفضل أحوالنا".



