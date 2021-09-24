Advertisements

توخيل يتوقع نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:17 م
توخيل
توخيل
علي نبوي
علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، على مواجهة فريقه غدًا أمام نظيره مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

توخيل تحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :""لا أتوقع شيئًا غير أن المباراة ستكون 50-50 غدًا، سنقاتل بجد للحصول على نتيجة أفضل. نحن نعلم مدى صعوبة هذه المباريات".

وأضاف :"نشعر أننا مُستعدون للتغلب على مانشستر سيتي مرة أخرى".

وزاد :"نحن نعلم ما يلزم للفوز، لا يتطلب الفوز معجزة لكننا بحاجة إلى أفضل أداء لدينا. هذا صعب وربما هذه هي الثقة التي يمنحنا إياها.  لكنه سيكون أحد أكبر الاختبارات في كرة القدم الأوروبية. إنها مباراة 50-50".

وعن موقف المصابين في الفريق قال :""إدوارد ميندي جاهز لمواجهة مانشستر سيتي وسوف يكون أساسيًا أما "ماونت تعرض لإصابة خفيفة وسيكون خارج المباراة فيما بوليسيك لا يزال خارج المواجهة".

ورد على سؤال هل هو أفضل من جوارديولا قائلًا :" "هذا السؤال لا يجب أن يُسأل، لذلك لا يمكنني الإجابة، لديَّ احترام كبير لبيب لأنني معجب بشدة بتأثيره منذ يومه الأول في التدريب".

وأشار :"أثير في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي ، إنه يحظى باحترام كبير، لا يوجد سبب لأسأل نفسي إذا كنت مدربًا أفضل. أنا أبذل قصارى جهدي ، أنا في مكان أنا سعيد جدًا به ، وأنا مدرب اليوم أفضل من أمس".

وأوضح :"لنكن صادقين، إذا فزنا غدًا فلن نكون أبطالًا للدوري، وفي حالة الخسارة لن نخسر اللقب.. لكننا نشعر بأننا مستعدون للتغلب عليهم مرة أخرى".

وأنهى حديثه :"عليك أن تعمل بجد وتفوز بها. الإيمان بأنك قادر على القيام بذلك هو الأهم في الرياضة. في هذا المستوى ، لدينا إيمان بأننا نستطيع القيام بذلك، ونحن نعرف ما يتطلبه الأمر للحصول على إمكانية الفوز. لا يتطلب الأمر معجزة للتغلب على مان سيتي ، لكن يتطلب كوننا في أفضل أحوالنا".

الكلمات المفتاحية

كرة أوروبية رياضة توخيل الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

وكيل النقاز يرد على إمكانية إعارته خلال الموسم القادم

منذ ساعتين

نجم الزمالك يضغط على إدارة ناديه من أجل البقاء

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات بيراميدز حتى الآن في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

فينيسيوس يمهد الطريق لعودة نجم ريال مدريد

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يوجه رسالة مفاجئة إلى مدرب منتخب مصر

منذ 38 دقيقة

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ ساعتين و 31 دقيقة

توخيل يتوقع نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي

منذ 19 دقيقة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم توتنهام يحرم برشلونة من صفقة متميزة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

ريال مدريد يتحرك لتمديد عقد موهبته المتفجرة

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

ماتيتش: يجب علينا تحمل المسئولية بعد رحيل مورينيو

راشفورد يصدم جماهير مانشستر يونايتد بتصريح ناري

توخيل يصدم مورينيو: توتنهام لا يساوي شيئًا بدون هذا اللاعب

تصريحات مثُيرة من زيدان قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

ماوريسيو بوتشيتشنو يتحدث عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

توخيل :"نشعر بأننا مستعدون للمواجهة الكبيرة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:00 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

01:05 م

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

02:00 م

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

02:32 م

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

11:55 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements