تشميع مقاهٍ وضبط 20 شيشة خلال حملة في المنيا.. صور



قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بشوارع مدينة ملوي، حيث تفقد نائب المحافظ، عددا من المقاهي والمطاعم، وأسفرت الحملة عن ضبط 20 شيشة، بعدد من المقاهي، التي تم تشميعها.

تحرير عدد من المحاضر لمطاعم ومقاه

كما تم تحرير عدد من المحاضر لمطاعم ومقاه، لمخالفة تطبيق الإجراءات والتكدس، وعدم وجود تباعد بين المواطنين، وعدم وجود شهادات صحية، كما تم ضبط بدروم تم استخدامه في غير الغرض المخصص له، حيث كان يستخدم كمكان لصنع مخبوزات، وتم تحرير محضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إحالة 70 موظفًا للتحقيق

وجدير بالذكر، أحال رئيس قرية «الروضة»، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، 70 موظفًا للتحقيق بسبب الغياب وعدم التوقيع في دفتر الحضور والانصراف، وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس مركز ومدينة ملوي.



ووفقا لبيان صادر عن الوحدة المحلية، اليوم، وجّه اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بتكثف حملات التفتيش على كافة المصالح الحكومية وضرورة المتابعة وتكثيف الجهود في أعمال النظافة ومتابعة المدارس للوقوف على السلبيات التي تعرقل سير العملية التعليمية وما تم إنجازه من أعمال والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأجرى أسامة سيبوية رئيس قرية الروضة، وناصر يونس عضو التفتيش الإداري، جولة تفتيشية مفاجئة على المدارس بنطاق الوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد ومدى انضباط الموظفين والتزامهم بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكيد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الطلاب، وخلال الحملة تم إحالة 70 موظفًا لجهات التحقيق لعدم انضباطهم في المواعيد الرسمية للحضور والانصراف وتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المركز.



وفى نفس السياق تم متابعة العاملين بالوحدة المحلية لمجلس قروي الروضة لبيان مدى الانضباط من قبل الموظفين والوقوف على الاحتياجات الفعلية والخدمات المقدمة للمواطنين.



وكلف «السايس»، نواب المركز ورؤساء القرى بالمرور المستمر على جميع المدارس بقرى المركز والمدينة للتأكد من جاهزية المدارس ومدى استعدادها لاستقبال الطلاب والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومعايير السلامة والأمان والتأكد من إتمام كافة الأعمال بالشكل المطلوب والعمل على تحقيق الانضباط وبذل أقصى الجهود لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأكد عاطف عبدالرحيم، مدير التفتيش المالي والإداري، أن حملات المرور على كافة المصالح الحكومية التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية مستمرة.