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على طريقة سعاد حسني.. مروة ناجي تبهر جمهورها

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:23 م
مروه ناجي
مروه ناجي
نادين نجدي
نشرت الفنانة مروة ناجي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ارتدت مروة فستان أبيض به نقاط سوداء، يشبه فستان النجمة سعاد حسني الذي إتشهرت به، وعلقت مروه على الصورة قائله :" مساء الفل على الحلوين" .

تستعد المطربة مروة ناجي، لطرح أغنية "أنا هبعد" من كلمات أحمد ربيع، وألحان تيام علي.

في سياق آخر توجهت المطربة مروه ناجي، بالشكر لكل من وقف بجانبها في عزاء والدها وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "ناجي" قائله: "شكر الله سعيكم وعظم أجركم.. خالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء".

وتابعت مروة ناجي قائله: "شكرا لكل من شاركنا حزننا في مصابنا بوفاة والدى بالحضور أو المشاركة بمراسم الدفـن أو الحضور لبيت العزاء أو من خلال الاتصال الهاتفي من داخل وخارج مصر أو عبر المشاركة بالمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أو برقية تعزية".

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