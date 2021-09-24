تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي.. تفوق أحمر كاسح وعقدة أزلية للفريق البترولي

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة النارية بين فريقي الأهلي ونظيره إنبي مساء غدًا السبت، على استاد الأسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر لموسم 2020 – 2021.





موعد مباراة الأهلي وإنبي قبل موقعة كأس مصر





ستقام مباراة الأهلي مع انبي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، غدا السبت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر لموسم 2020 – 2021.





تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي قبل صدام الكأس





جمعت الأهلي وإنبي 43 مواجهة سابقة في مختلف البطولات، حقق المارد الأحمر 31 انتصارا، مقابل 5 انتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 7 مباريات بين الفريقين.





زار لاعبو الأهلي شباك الفريق البترولي 78 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت شباكه 38 هدفا.





الثنائي محمد أبوتريكة ومحمد بركات لاعبا الأهلي يتصدران قائمة هدافي مواجهات الأهلي وانبي وسجل كل منهما 7 أهداف.





ولم يفز فريق انبي على الأهلي في أي مباراة منذ 6 سنوات تقريبًا، حيث كان آخر انتصار للفريق البترولي على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز بتاريخ 3 فبراير لعام 2015 وفاز بهدف دون رد.