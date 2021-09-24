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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 03:24 م
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
أحمد الخميسي
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمرور الميداني والمتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي، على مستوى جميع مراكز المحافظة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، من خلال متابعة الحالة العامة داخل المستشفيات، وأقسام العزل بها، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية، كذلك متابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتكثيف الحملات على المطاعم، والمقاهي، والكافتيريات، ووسائل النقل العام والمواصلات، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ونسب استيعاب المواطنين، مع ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية.

متابعة أقسام العزل بمستشفى ملوي التخصصي
من جانبه، تابع، نائب محافظ المنيا، الحالة العامة داخل أقسام العزل بمستشفى ملوي التخصصي، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد عمر، مدير المستشفى، حيث اطمأن على توافر كافة المستلزمات الطبية، والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية، وصرف الأدوية، وتوافر الأكسجين.

اطمئنان نائب المحافظ على المرضى
واطمأن نائب المحافظ على المرضى، وحرص على التحدث معهم والشد من أزرهم، معربًا عن خالص أمنياته لهم بالشفاء العاجل، مناشدًا إياهم بضرورة توعية ذويهم بضرورة التسجيل، وسرعة تلقي لقاح كورونا، لما يمثله ذلك من وقاية، لهم ولأهاليهم، من تبعات ذلك المرض.

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)
محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الحالة العامة داخل مستشفى ملوي (صور)

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