مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم الدورة التدريبية لفنيي المختبرات بعدن





اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول فعاليات الدورة التدريبية لفنيي المختبرات حول جودة التشخيص لطفيل الملاريا التي نظمها المركز بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ومنظمة الصحة العالمية خلال المدة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري بمشاركة 21 متدربا ومتدربة من مختلف المحافظات اليمنية.

وأكد وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي أهمية الدورة الخاصة بتأهيل فنيي المختبرات على فحص مرض الملاريا، مثمنا دعم مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ هذه الدورات التدريبية الهادفة إلى تأهيل الكادر الصحي.

من جانبه عبر المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة اليمنية ياسر عبدالله باهشم عن شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على ما قدمه من دعم فيما يتعلق بالأجهزة التشخيصية متمثلة بتوزيع 40 جهازا مخبريا تشخيصيا شملت المراكز الصحية في عدد من المحافظات اليمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب اليمني الشقيق بمختلف المجالات.