عاجل.. الزمالك يمدد عقد كارتيرون لمدة 3 مواسم مقبلة





نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لثلاثة مواسم قادمة بعد حصول الفرنسي مع الفريق على بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.





الزمالك يمدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم قادمة



وتسعى اللجنة لفرض نوع من الاستقرار الفني على الفريق في المرحلة المقبلة لحصد مزيد من البطولات، لاسيما وأن النادي يأمل في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها القادمة، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية مع الاحتفاظ بدرع الدوري الممتاز لكرة القدم.





ووقع كارتيرون على عقد التجديد مع النادي في حضور الكابتن فاروق جعفر مستشار الكرة والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.



