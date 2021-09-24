10 نشاطات للرئيس خلال أسبوع.. أبرزها إلقاء بيان مصر أمام الأمم المتحدة



السيسي يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.



وفي هذا الإطار، تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية.



السيسي يوجه بالتوسع في مشروع إنتاج البذور محليا

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، اجتماعا، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور.



وتابع الرئيس الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خصوصا في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر.



ووجه الرئيس بالاستمرار في الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.



علي جانب آخر، عرض وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.



ووجه الرئيس بالتوسع في تلك الجهود الحيوية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود هام يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.



السيسي يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.



تناول الاجتماع متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.



واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم مختلف الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.



ووجه الرئيس بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.



لقاء السيسي ووزير الدفاع اليمني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الإثنين الماضي، الفريق ركن محمد علي المقدشي، وزير دفاع الجمهورية اليمنية.



ونقل وزير الدفاع اليمني تحيات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى الرئيس السيسي، مثمنا علاقات التعاون بين مصر واليمن في مختلف المجالات، خصوصا على الصعيدين العسكري والأمني، كما أعرب عن تطلع بلاده لاستمرار مصر وكأكبر دولة عربية في دعم الجهود السياسية الهادفة لاحتواء الوضع في اليمن وإنهاء الأزمة الإنسانية بها.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بدعم كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية يحقق استقرار اليمن ووحدة واستقلال أراضيه، ويلبي طموحات الشعب اليمني وإنفاذ إرادته الحرة وينهي التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اليمني، مشددا على أن تلك هي مبادئ وثوابت السياسة المصرية، وأن مصر لن تدخر جهدا لمساعدة اليمن الشقيق في بلوغ تلك الاهداف.





السيسي يتابع مشروعات قطاع الاتصالات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تناول الاجتماع متابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.



السيسي يشارك في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين الماضي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأكد الرئيس على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخرًا مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها.



كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ.



افتتاح مشروعات تنمية شمال سيناء

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، عددا من المشروعات الخاصة بتنمية شمال سيناء.



السيسي يشارك في جنازة المشير طنطاوي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد عصر يوم الثلاثاء الماضي، الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والانتاج الحربي الأسبق، من مسجد المشير بمنطقة التجمع.



وقدم الرئيس السيسي العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص على حضور مراسم الدفن.



السيسي يلقي بيان مصر أمام الأمم المتحدة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، بيان مصر، أمام الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وخلال البيان، أكد الرئيس السيسي، أن نهر النيل هو شريان الوجود الوحيد لمصر، وأن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.



السيسي يكرم أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الخميس، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020.



ومنح الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍ من اللاعبين والمديرين الفنيين، مشيدا بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية.

على مدار أسبوع، شهدت أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأنشطة والاجتماعات واللقاءات، المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز أنشطة الرئيس السيسي على مدر الأسبوع، بداية من يوم السبت الماضى 18 سبتمبر 2021، وحتى اليوم الجمعة 24 سبتمبر 2021: