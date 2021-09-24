عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها برفقة الأطباء الذين أشرفو على حالتها الصحية في سويسرا ووجهت لهم الشكر.

وكتبت "عبد العزيز" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "Thanks Dr. Soravia D Samaras❤️ الحمد لله الذي شفانا وعفانا ".





وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تلقت العلاج في سويسرا عقب تعرضها لوعكة صحية بمصر أدت إلى دخولها في غيبوبة ولحق بها زوجها أحمد العوضي عقب أيام بسبب تأخر إجرائاته الورقية.