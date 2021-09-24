بكلمات مبهجة ..إنجي المقدم تهنئ منة شلبي لترشيحها لجائزة الإيميز العالمية

نشرت النجمة إنجي المقدم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستحرام" .





كانت الصورة لمنة شلبي، علقت عليها قائله :" مبروك يا حلوة يا شاطرة يا موهوبة يا مخلصة يا مجتهدة" .



رُشحت منة شلبي لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة".





يعد مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" بطولة نخبة من النجوم ومنهم النجم أسر ياسين وخالد أنور وصدقي صخر وعارفة عبد الرسول و أحمد الشربيني ومحمد حاتم وأخرون من النجوم.



ويذكر أن أخر أعمال منة شلبي مسلسل "ليه لأ2"، وهو بطولة منة شلبي وأحمد حاتم ومراد مكرم ومها أبو عوف وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف السيناريست مريم نعوم وإخراج مريم أبوعوف.



