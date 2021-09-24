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سيميوني يعلن جاهزية نجمي أتلتيكو أمام ألافيس

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:00 م
سيميوني
سيميوني
وكالات
أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، اليوم الجمعة، أن قائد الفريق كوكي ريسوريكثيون، والفرنسي جوفري كوندوغبيا، جاهزان لخوض مباراة ألافيس، غداً السبت، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

قال سيميوني عقب تدريب الفريق: "ليمار لن يشارك لأنه مازال يتعافى من إصابته، أما باقي اللاعبين باستثناء جواو فيليكس الذي سيغيب للإيقاف، سيكونون في قائمة المباراة".

ووفقاً لتصريحات سيميوني، سيكون كوكي في قائمة الفريق لمباراة غد التي سيعلن عنها في الساعات المقبلة، وذلك بعد تعافيه من إصابة عضلية، ومشاركته في جزء من التدريب الجماعي للفريق اليوم.

أما كوندوغبيا الذي كان يعاني من التواء في الكاحل منذ مواجهة بورتو الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، وغاب على إثره عن مباراتي بلباو وخيتافي في "الليغا"، فبات جاهزاً أيضاً للعودة للفريق بعد مشاركته في آخر مرانين بالكامل.

ويحتل "الأتلتي" المركز الثاني في تريب "الليغا"، بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد.

الكلمات المفتاحية

سيميوني رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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