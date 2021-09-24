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لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:00 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
الفجر الرياضي
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق على هامش التدريب الصباحي، الذي أقيم اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وقام لاعبو الزمالك وأعضاء الجهاز الفني للفريق بتنظيم ممر شرفي لأشرف بن شرقي خلال التدريب للاحتفال بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم.

وحقق أشرف بن شرقي 4 بطولات مختلفة مع الزمالك، بدأها ببطولة كأس مصر موسم 2018-2019 ثم كأس السوبر الإفريقي 2019-2020 ثم بطولة كأس السوبر المصري 2019-2020 ثم بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الأخير 2020-2021.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

الكلمات المفتاحية

رياضة توسكر الكيني بطولة السوبر المصري اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

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