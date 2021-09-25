مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

تواصل الأحوال الجوية، الاستقرار، بعد ثبات درجات الحرارة عند القيم التي وصلت إليها على مدار اليومين الماضيين، في أعقاب موجة حارة كانت قد انتهت يوم الخميس الماضي، وهو ثاني أيام فصل الخريف الذي بدأ جغرافيا يوم الأربعاء الماضي، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ويأتي استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بعدما تعرضت بعض مناطق الجمهورية لظواهر جوية، كانت هيئة الأرصاد قد حذرت منها، وعلى رأسها هطول الأمطار واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





تفاصيل طقس اليوم السبت

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم السبت، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.





كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





طقس الأيام المقبلة

أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم السبت 25 سبتمبر 2021، وحتى يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على باقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



