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التحقيقات تكشف أسباب وكيفية انتحار عشرينية بأرض اللواء

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:13 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
مساء أمس الخميس كان أهالي منطقة أرض اللواء بحي العجوزة على موعد مع حادث مأساوي راحت ضحيته ربة منزل عشرينية العمر، على مرأى ومسمع الكثير من الأهالي.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من أعلى كوبري أرض اللواء.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها كاملة.

تحريات الرائد عمرو ممتاز رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، توصلت إلى أن ربة منزل عمرها 23 سنة، متزوجة ولديها طفلان أقدمت على الانتحار قفزا من أعلى الكوبري بالمنطقة سكنها، بسبب خلافات زوجية، بسبب ظروف المعيشة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.

الكلمات المفتاحية

تحقيقات انتحار ارض اللواء

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