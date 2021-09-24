رجائي عطية يزف بشرى للمحامين

زف رجائي عطية نقيب المحامين، ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بشرى سارة إلى المحامين بشأن بروتوكول القيمة المضافة.



ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «بشارة إلى الزملاء، وقع السيد وزير المالية على بروتوكول القيمة المضافة».