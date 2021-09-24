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رجائي عطية يزف بشرى للمحامين
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:13 م
آيات عامر
زف رجائي عطية نقيب المحامين، ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بشرى سارة إلى المحامين بشأن بروتوكول القيمة المضافة.
ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «بشارة إلى الزملاء، وقع السيد وزير المالية على بروتوكول القيمة المضافة».
ونشر نقيب المحامين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «بشارة إلى الزملاء، وقع السيد وزير المالية على بروتوكول القيمة المضافة».