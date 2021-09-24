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شرطة المرافق تغلق قاعة أفراح غير مرخصة بأوسيم (صور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:23 م
حملة أمنية
حملة أمنية
إيمان عبد العاطي
وجهت شرطة المرافق بالجيزة، تنسيقا مع رجال الإشغالات بالمدينة والإدارات المعنية، ورجال العمل الميداني، حملة إشغالات موسعة، بمركز أوسيم شمال المحافظة.


وتم ضبط وغلق وتشميع قاعة أفراح تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بنطاق وحدة برطس ومصادرة محتويات القاعة، كما تم رفع الاشغالات والتعديات بالطريق العام، وتم رفع 104 حالة إشغال بالطريق العام، ورفع كافة التعديات.


وجرى إيداع المضبوطات بالمخازن، وجاري تحرير المخالفات، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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