"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)

أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلي كوبري طلخا، في نيل المنصورة، وهرعت سيارات الإنقاذ، بأمن الدقهلية، للبحث عن جثته.



وانتقلت عدسة " الفجر" ورصدت لحظة البحث عن الجثمان بنيل المنصورة.



وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا يفيد بانتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا.



على الفور هرعت سيارات الإنقاذ النهري وقوة من رجال المباحث وجاري التمشيط والبحث بنيل المنصورة على نطاق واسع.



وأكد شهود العيان أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا عقب صلاة الجمعة، في تمام الساعة 2 ولا يزال البحث جاري للعثور على الجثمان.



وانتشرت المراكب ورجال الإنقاذ داخل مياه النيل للتمشيط، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.