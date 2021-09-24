Advertisements

"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:31 م
نيل المنصورة
نيل المنصورة
محمد كشك
أقدم شاب على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلي كوبري طلخا، في نيل المنصورة، وهرعت سيارات الإنقاذ، بأمن الدقهلية، للبحث عن جثته.

وانتقلت عدسة " الفجر" ورصدت لحظة البحث عن الجثمان بنيل المنصورة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بلاغا يفيد بانتحار شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا.

على الفور هرعت سيارات الإنقاذ النهري وقوة من رجال المباحث وجاري التمشيط والبحث بنيل المنصورة على نطاق واسع.

وأكد شهود العيان أن الشاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا عقب صلاة الجمعة، في تمام الساعة 2 ولا يزال البحث جاري للعثور على الجثمان.

وانتشرت المراكب ورجال الإنقاذ داخل مياه النيل للتمشيط، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)
"الفجر" ترصد لحظة البحث عن جثمان الشاب المنتحر بنيل المنصورة (فيديو وصور)

الكلمات المفتاحية

نيل المنصورة انتحار شاب انتحار المنصورة الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة مصرية.. ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح التاريخي

منذ 37 دقيقة

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

عاجل - ميسي يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

منذ 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

توخيل يتوقع نتيجة مباراة تشيلسي ومان سيتي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ ساعة و 14 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 17 ساعة

ترتيب الدوري الإسباني قبل منافسات الجولة السادسة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ 7 دقائق

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

انتحار شاب بإلقاء نفسه في نهر النيل بالبحيرة

انفراد.. لحظة سقوط شاب من أعلى هرم خفرغ (صور)

في عيد الحب.. طبيب يرمي بوكيه الورد ويقفز في نهر النيل

انتحار طالب بكلية هندسة المنصورة.. ومدير بنك يكشف السبب

10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)

6 مصابين حصيلة جنوح المطعم العائم في نيل المنصورة (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:53 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

04:33 م

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

04:34 م

عاجل - ميسي يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

04:33 م

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

06:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements