أسطورة مصرية.. ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح التاريخي

إحتفل نادي ليفربول، بالإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح، بوصوله إلى 100 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر النادي بيان رسمي قال فيه: “كرم نادي ليفربول واللاعبين زميلهم صلاح، صباح اليوم الإثنين، بمقر النادي بمناسبة وصوله للهدف رقم 100 بالبريميرليج”.

وأكمل: “صلاح وصل للهدف المئوي بعد التسجيل في ليدز يونايتد. وأصبح خامس أسرع لاعب بتاريخ الدوري يصل لهذا الرقم، النادي يعرب عن تقديره لهذا الإنجاز”.