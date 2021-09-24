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أسطورة مصرية.. ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح التاريخي
الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:30 م
الفجر الرياضي
إحتفل نادي ليفربول، بالإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد
صلاح، بوصوله إلى 100 هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونشر النادي بيان رسمي قال فيه: “كرم نادي ليفربول واللاعبين زميلهم صلاح،
صباح اليوم الإثنين، بمقر النادي بمناسبة وصوله للهدف رقم 100 بالبريميرليج”.
وأكمل: “صلاح وصل للهدف المئوي بعد التسجيل في ليدز يونايتد.
وأصبح خامس أسرع لاعب بتاريخ الدوري يصل لهذا الرقم، النادي يعرب عن تقديره لهذا
الإنجاز”.