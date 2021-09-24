مواعيد عرض حكاية "عقبال عوضك" لـ مي كساب على cbc



أعلنت قناة cbc عرض حكاية "عقبال عوضك"، من مسلسل "زي القمر"، بدءا من غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء.



الحكاية بطولة مي كساب ومحمد جمعة وإيمان السيد وهالة فاخر وأحمد جمال سعيد وعدد من النجوم، ومن إخراج معتز حسام.



تعرض حكاية "عقبال عوضك" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا. أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء.