عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك





تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إلى تقديم طلب رسمي للمحكمة الرياضية برفع عقوبة إيقاف القيد بشكل مؤقت لحين الفصل من جانب الاتحاد الدولي "الفيفا".





وكان "الفيفا" قد قرر في وقت سابق توقيع عقوبة إدارية على الزمالك، بمنعه من القيد لفترتي قيد متتاليتين، بعد الوقوع في خطأ إداري أثناء التعاقد مع حسام أشرف مهاجم الفريق.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن توصل مسؤولي القلعة البيضاء لاتجاه بديل لرفع عقوبة إيقاف القيد بشكل مؤقت، حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي.



