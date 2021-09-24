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عاجل - ميسي يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:33 م
ميسي
ميسي
وكالات
قال باريس سان جيرمان إن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سيغيب عن مباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في مواجهة الضيف مونبلييه يوم السبت لعدم اكتمال تعافيه بعد تعرضه لكدمة في العظام.

وتعرض ميسي لإصابة في الركبة اليسرى وخضع لفحص بالرنين المغناطيسي في وقت سابق من الأسبوع الحالي وغاب الأربعاء الماضي عن فوز فريقه 2-1 على ميتز جراء ذلك.

وسيتم تقييم حالة ميسي (34 عاما) مرة أخرى الأحد القادم قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا في مواجهة مانشستر سيتي بطل إنجلترا منتصف الأسبوع المقبل.

وأكد باريس سان جيرمان أن لاعب الوسط ماركو فيراتي سيعود لممارسة التدريبات الأحد المقبل بينما يستمر المدافع المخضرم سيرجيو راموس في التدرب بصورة فردية بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق. ولم يشارك راموس بعد مع الفريق منذ انضمامه إليه.

وينفرد سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي بعد أن حصل على العلامة الكاملة في أول سبع جولات من الموسم الحالي.

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ميسي باريس سان جيرمان الوري الفرنسي

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