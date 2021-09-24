ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة بين بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى، ومحمود الخطيب رئيس النادى ولجنة التخطيط، من أجل الاستقرار على اسم المدرب العام الجديد.

وأشارت مصادر فى الأهلى إلى ارتفاع فرص دخول رضا شحاتة المدير الفنى لفريق الجونة، للعمل ضمن الطاقم المعاون للجنوب إفريقى موسيمانى فى الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك سيكون البديل حال رفض بيتسو موسيمانى تواجد علاء ميهوب، إذ يكون الاتجاه بقوة وقتها نحو تعيين رضا شحاته لمنصب المدرب العام.

وكانت لجنة التخطيط فى النادى الأهلى، قد ابلغت المدير الفنى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى برفض فكرة تعيين مدرب عام أجنبى.