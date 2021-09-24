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"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:37 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
شيماء الريس


شهد شاطئ محافظة بورسعيد اليوم الجمعة، أكبر تجمع للزواحف والثعابين والثعالب، وذلك من أجل تنشيط السياحة وتنوع الفاعليات الجاذبة للسياحة علي شاطئ المحافظة.

حرص عددًا كبيرًا من الأهالي علي المشاركة في فاعليات اليوم، وأقدم عددًا آخر علي المشاركة بالكلاب والبوم والصقور، وقاموا بالسماح للأهالي بالتصوير مع الحيوانات المدربة، وذلك وسط سعادة بالغة من المصطافين.

شارك بالفاعلية عددًا من الكلاب النادرة، وكذلك الحيوانات التي لها طبيعة حياة خاصة، وحرص المشاركين علي تعريف الأهالي بطبيعة الحيوانات والزواحف المشاركة.

وقال المشاركين أن الفاعلية تعد فرصة عظيمة للإستمتاع باليوم علي شاطئ بورسعيد، وكذلك فرصة لتنزه الكلاب والتعرف علي بعضها البعض، ومشاركة الأهالي الإستمتاع، مؤكدين ان الكلاب تسعد مثل الأهالي باليوم.

من جانبه أكد المهندس علي جبر منظم اليوم، أن الفاعليات تأتي لدعم جهود الإدارة التنفيذية بمحافظة بورسعيد لتنشيط السياحة، مشيرًا أن الفاعلية حققت تفاعل كبير من المواطنين، مما يؤكد أن تنوع الفاعليات يُحدث نشاط سياحي.

شهد شاطئ إستايل إقبال كبير من الأهالي، وذلك لمشاهدة الحيوانات والاستمتاع بالشاطئ بجانب مشاهدة الحيوانات والزواحف النادرة، خاصة مع قرب انتهاء فصل الصيف.
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد
"كوبرا وزواحف وثعالب".. أكبر تجمع للحيوانات بشاطئ بورسعيد

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