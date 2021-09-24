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جمال ياقوت يلتقي سفير تونس بالقاهرة لمناقشة مشاركة بلاده في التجريبي والعلاقات في مجال المسرح

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 07:19 م
سفير تونس ودكتور جمال ياقوت
سفير تونس ودكتور جمال ياقوت
مي مرسي



التقي د. جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بسفير دولة تونس بالقاهرة السيد محمد بن يوسف، ضمن خطة تستهدف توسيع قاعدة المشاركات العربية والدولية في فعاليات المهرجان المتعددة، وترسيخها كمًا وكيفًا.



د. جمال وصف اللقاء بأنه " كان رائعًا" مشيدًا باستقبال السفير والملحق الثقافي، وأعرب عن أمله في أن يترتب على اللقاء، حراكًا في اتجاه نهضة مسرحية حقيقية.

من جهتها رحبت السفارة التونسية في القاهرة باللقاء، كاشفة عن انه تم تناول المشاركة التونسية في مهرجان القاهرة التجريبي واصفة إياه بـ “الهام"، وكذا بحث سبل تعزيز العلاقات التونسية المصرية في المجال المسرحي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، ينطلق في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنويًا، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ويهدف لتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته يقدم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي لصالح المتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.

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