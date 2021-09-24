محمد حسني: أجسد دور شقيق مي كساب في حكاية"عقبال عوضك".. والعمل معها مريح جداً(خاص)

يشارك الفنان محمد حسني حالياً في حكاية "عقبال عوضك"، المقرر عرضها غداً على قناة"CBC"، وهي بطولة مي كساب، محمد جمعة، هالة فاخر، إيمان السيد، أحمد جمال سعيد، إخراج معتز حسام.



وقال محمد حسني في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور الشقيق الأكبر للفنانة مي كساب، ووالدتهم الفنانة هالة فاخر، مُعبراً عن سعادته الكبيرة للعمل مع المخرج معتز حسام، فهذه المرة الثالثة التي يتعاون فيها معه.



وأوضح محمد حسني أن ما حمسه للمشاركة في تلك الحكاية، هو أن الحكاية مكتوبة بشكل جيد، مُضيفًا:"الحدوتة مكتوبة حلو أوي

موضوع كويس, حاجة بنبقى بنشوفها كتير لإنها عن العلاقات الأسرية".



وعن كواليس العمل مع الفنانة مي سليم، فأكد على أنه تعامل معها من قبل في مسلسل "العتبة الحمرا"، مُضيفًا :"مي كساب عشرة عمر من زمان، واخت وصديقة جميلة جداً، و التعاون معها مريح أوي، وعاملة شغل حلو أوي في الحكاية دي".





وفي سياق آخر، يشارك محمد حسني حالياً في مسلسل "المماليك"، وهو بطولة محمد لطفي، رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رامي وحيد، فيدرا، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، إخراج حازم فودة.