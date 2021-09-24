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تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:41 م
تطعيم
تطعيم
شيماء الريس
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن مراكز لقاح كورونا الجديدة، استقبلت منذ بدء تشغيلها وحتى اليوم ١٠ آلاف مواطن، والتى بدأت فى استقبال المواطنين من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتي العاشرة مساءا، وذلك بالمواقع الآتية مركز شباب الحي الاماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، مكتبة الطفل ببورفؤاد.

وأكد "المحافظ" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة للتيسير على المواطنين خلال الحصول على اللقاح، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن أثناء الحصول على اللقاح، وتأتى هذه المراكز ضمن خطة محافظة بورسعيد للتوسع فى المراكز بما يساهم فى منع الاذدحام ويوفر مراكز للتطعيم فى مختلف المناطق.

وأوضح" محافظ بورسعيد " أن المحافظة توفر كميات كبيرة من اللقاح بما يكفى لتطعيم جميع المواطنين بمحافظة بورسعيد، مناشدا المواطنين بسرعة التوجه للمراكز والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة عدم التزاحم بالمواقع المذكورة، موجها الشكر لأطقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بالقطاع الصحى على الجهود المبذولة لرعاية المواطنين صحيا وطبيا خلال الفترة الحالية

تقام المراكز الجديدة تحت إشراف الدكتور أحمد حسن وكيل وزارة الصحة والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علي ابو سمرة مستشار المحافظة للشباب والرياضة.
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد
تطعيم 10 آلاف مواطن بمراكز اللقاح الجديدة في بورسعيد

الكلمات المفتاحية

محافظة بورسعيد لقاح تطعيم

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