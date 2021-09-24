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مناظرة النيابة لجثة سيدة وطفلة سقطتا من الطابق الخامس في 15 مايو

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:42 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
انتقل فريق من النيابة العامة لموقع سقوط سيدة وطفلة بأحد شوارع منطقة 15 مايو، وبمعاينة الجثتين تبين أن الجثة الأولي لسيدة تبلغ من العمر 34 سنة والجثة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وبفحص أجسادهم تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من الطابق الخامس.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثتين ف إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جسة سيدة وطفلة

وبالفحص تبين السقوط من الطابق الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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مناظرة جثة تاك النيابة

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