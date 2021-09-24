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تصدير 4850 طن ملح إلى إيطاليا عبر ميناء العريش

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 04:43 م
موانئ
موانئ
شيماء الريس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر، عن استمرار عمليات تصدير الملح الى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحرى حيث تم استقبال السفينة JAOHAR RAVENNA القادمة من ميناء الإسكندرية والتى ترفع سيراليون ويبلغ طولها 103 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4850 طن ملح إلى إيطاليا.

وذكر البيان أن مواني بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد علي الارصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 7 سفن. بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وألي الموانئ وعمليات الشحن علي الأرصفة.

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