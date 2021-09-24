حبس 3 عاطلين سرقوا مركز طبي بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشي وإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس 3 عاطلين، كونوا عصابة للسرقة، واقتحموا مركز طبي بالخانكة، وسرقوا كميات من ألبان الأطفال وجهاز كمبيوتر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخانكة، بورود بلاغ من طبيب ومدير مركز طبي، كائن بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 20 كرتونة من لبن الأطفال المدعم بداخلهم "496 علبة"، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وفلاشة أدوات مكتبية من داخل غرفة الصيدلية الخاصة بالمركز عمله.



جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكابها 3 عاطلين مقيمين بدائرة القسم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق فك قواعد تثبيت السلك الحديدي المثبت على شباك غرفة الصيدلية المطل على الشارع الخلفي، والاستيلاء على المسروقات ونقلها بمركبة "توك توك" خاصة بأحد المتهمين.



كما أقروا بتصرفهم بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها، وجرى بإرشادهم ضبط الكمية المستولى عليها من علب لبن الأطفال داخل منزل أحد المتهمين، ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



وأضافوا بتصرفهم بالبيع بجهاز الكمبيوتر بمشتملاته والفلاشة لمالك محل بيع أجهزة كمبيوتر مقيم بدائرة القسم "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات المستولى عليها.