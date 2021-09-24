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بإطلالة صيفية.. ريهام أيمن تتألق بأحدث ظهور لها

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 08:02 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
منار أشرف داود
شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها بصور لها من أمام شاطئ أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "أيمن" وهي ترتدي شورت جينز، وتوب باللون الأخضر، وكارديجان باللون البيج ، وعلقت على الصورة قائله :"الألبوم غير المنشور من فضلك أعدني" مما أثار إعجاب جمهورها.

والجدير بالذكر أن الفنانة ريهام أيمن، قد تزوجت من النجم شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

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