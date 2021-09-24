عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

ترددت في الفترة الأخيرة، بعض الأنباء التي تفيد باستبعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الجديد.





حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال أفريقيا





وأكد حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات تلفزيونية:"الزمالك أبرم تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية، لتنتهى أزمة حسام أشرف الذى وقع مع الأكاديمية بهدف تسويقه فى أوروبا ثم وقع بعد ذلك للقلعة البيضاء".





وتابع: "تمكنا من تخفيض قيمة الغرامة من 4 ملايين يورو إلى 200 ألف يورو، ولكن الأزمة التى يعانى منها الفريق حاليا هى إيقاف القيد لمدة فترتين".





وأكمل: "الزمالك تقدم باستئناف على قرار إيقاف القيد، ويترقب الرد النهائى نهاية الشهر الجارى، وذلك من أجل السماح للفريق بقيد صفقاته الجديدة".





من جانبه كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الأنباء التى ترددت بشأن إمكانية حرمان الزمالك من المشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا خلال النسخة الجديدة غير صحيحة.



