Advertisements

في يوم واحد.. رفع 1200 طن تراكمات ومخلفات ببني سويف

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:15 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنفيذ الخطة التي قد كلف الوحدة المحلية بتنفيذها بشأن حصر التراكمات التاريخية للقمامة ومخلفات الهدم وغيرها والتي تتراكم بالأراضي الفضاء الكائنة بوسط الكتل السكانية، والتي تعاني منها بعض المناطق السكنية بالمدينة"العاصمة"،حيث رافقه:اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد،والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين

توجه محافظ بني سويف خلال جولته الميدانية "اليوم الجمعة "لمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن الإسراع برفع التراكمات من مخلفات البناء والهدم داخل قطعة أرض ملكية خاصة،بمنطقة الجيوشي خلف مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف،وذلك استجابة لشكوى المواطنين المقيمين بالمنطقة من تلك التراكمات وما يترتب عليه من أضرار بييئة وصحية وانتشار روائح كريهة وخروج بعض الأدخنة منها

وتابع المحافظ، جانبًا من أعمال رفع المخلفات والتراكمات من المنطقة،والتي تقوم يها معدات الوحدة المحلية ومشروع النظافة من لوادر وسيارات نقل القمامة،والتي تأتي في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لرفع التراكمات التاريخية ببعض المواقع بمدينة بني سويف،والتي كانت مثار شكاوى عديدة من الأهالي،موضحًا انه قد تم إعداد حصر بقطع الأراضى والمساحات الفضاء والتي تشكل مصدر إزعاج وتلوث، حيث تم اليوم برفع 1200 طن ضمن الخطة، من منطقة الجيوشي،مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل،حتى الانتهاء من نقل كافة التراكمات بالأماكن التي تم تحديدها وحصرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها

ووجه محافظ بني سويف رئيس الوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة،والتواصل مع أصحاب المكان لبناء وتعلية السور، بحيث لا يسمح باستغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات، داعيًا أهالي المنطقة ليكونوا ايجابيين في التعاون مع أجهزة المحافظة والوحدة المحلية للحفاظ على نظافة المكان،مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة المنزلية في تحديد المخالفين المحيطين بالأدوار العليا ممن يقومون بإلقاء القمامة بالمكان من النوافذ والمناور.

الكلمات المفتاحية

مخلفات بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام إنبي

منذ 8 دقائق

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ 35 دقيقة

لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

منذ 36 دقيقة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ ساعة و 7 دقيقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

توجيه هام من رئيس الوزراء في إطار حل مشاكل عن المواطنين

إزالة 70 حالة تعديات على أراضي زراعية وسكة حديد و266 حالة إشغالات ببني سويف (صور)

رفع 568 طن مخلفات بمدن نقاده وقوص وفرشوط بقنا

"شعراوي": تعيين ١٢٠ قيادة محلية جديدة أسهم في تحسين منظومة النظافة

وزير التنمية المحلية: 70% من شكاوى "صوتك مسموع" خاصة بالقمامة

رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة من المقلب الوسيط بمركز ابوقرقاص بالمنيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

03:53 م

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

04:33 م

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

05:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements