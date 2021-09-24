في يوم واحد.. رفع 1200 طن تراكمات ومخلفات ببني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تنفيذ الخطة التي قد كلف الوحدة المحلية بتنفيذها بشأن حصر التراكمات التاريخية للقمامة ومخلفات الهدم وغيرها والتي تتراكم بالأراضي الفضاء الكائنة بوسط الكتل السكانية، والتي تعاني منها بعض المناطق السكنية بالمدينة"العاصمة"،حيث رافقه:اللواء حسام حمودة السكرتيرالعام المساعد،والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة وعدد من التنفيذيين المعنيين



توجه محافظ بني سويف خلال جولته الميدانية "اليوم الجمعة "لمتابعة تنفيذ توجيهاته بشأن الإسراع برفع التراكمات من مخلفات البناء والهدم داخل قطعة أرض ملكية خاصة،بمنطقة الجيوشي خلف مساكن الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف،وذلك استجابة لشكوى المواطنين المقيمين بالمنطقة من تلك التراكمات وما يترتب عليه من أضرار بييئة وصحية وانتشار روائح كريهة وخروج بعض الأدخنة منها



وتابع المحافظ، جانبًا من أعمال رفع المخلفات والتراكمات من المنطقة،والتي تقوم يها معدات الوحدة المحلية ومشروع النظافة من لوادر وسيارات نقل القمامة،والتي تأتي في إطار الخطة التي وضعتها المحافظة لرفع التراكمات التاريخية ببعض المواقع بمدينة بني سويف،والتي كانت مثار شكاوى عديدة من الأهالي،موضحًا انه قد تم إعداد حصر بقطع الأراضى والمساحات الفضاء والتي تشكل مصدر إزعاج وتلوث، حيث تم اليوم برفع 1200 طن ضمن الخطة، من منطقة الجيوشي،مشيرًا إلى أهمية تكثيف العمل،حتى الانتهاء من نقل كافة التراكمات بالأماكن التي تم تحديدها وحصرها ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها



ووجه محافظ بني سويف رئيس الوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة،والتواصل مع أصحاب المكان لبناء وتعلية السور، بحيث لا يسمح باستغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات، داعيًا أهالي المنطقة ليكونوا ايجابيين في التعاون مع أجهزة المحافظة والوحدة المحلية للحفاظ على نظافة المكان،مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة المنزلية في تحديد المخالفين المحيطين بالأدوار العليا ممن يقومون بإلقاء القمامة بالمكان من النوافذ والمناور.