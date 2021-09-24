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أنس وريم غزال أًصغر لاعبين في الكونغ فو يحصلان على الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر

نجح آنس محمود سعد أصغر لاعب في رياضة الكونغ فو، في حصد المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية بطولة الوفاء بكأس اللواء سمير فؤاد.

بينما حصدت اللاعبة ريم أحمد سعد، على الميدالية الذهبية، فى نفس البطولة أيضاً، ليبدأ الثنائي المنافسة في بطولة جديدة خلال الأيام المقبلة.

وتعد البطولة هي الثانية للطفل أنس أصغر لاعب الكونغ فو، والذى حصل منذ أشهر قليلة على المركز الأول بعد تمكنه من الفوز في بطولة الجمهورية.

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