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رسميًا.. مدافع كوكاكولا يدعم صفوف المصري بالسلوم

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:18 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو



حصل فريق المصري بالسلوم على توقيع اللاعب أحمد محمد الحسيني خلال فترة الإعداد الخالية للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2021-2022 .

وحصل الفريق على توقيع الحسيني مدافع فريق كوكاكولا السابق، في صفقة إنتقال حر استعداداً لخوض منافسات مجموعة بحري .

وقام اللاعب بالتوقيع للمصري بالسلوم لمدة موسمين في حضور وائل علاء المدير التنفيذي .

وسبق للفريق السلومي الإعلان مؤخرا عن ضم عدد من لاعبين وهم الحارس أحمد عيد قادما من فريق كوكاكولا، والحارس محمود عبدالمنصف من الجزيرة المطروحي، ومحمود صبري وجابر سالم لاعبا كوكاكولا وأحمد حاتم لاعب الأهلي وسوهاج السابق .

يذكر أن شركة "ألو إيجيبت" كانت قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .


ويستعد نادي المصري بالسلوم للقاء نظيره فريق كفر الشيخ يوم الخميس 30 سبتمبر الحالي بالجولة الافتتاحية لمجموعة بحري .

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