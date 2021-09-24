Advertisements

الترسانه يضرب المنيا بثنائية وديًا

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
سالم خليل وميادة كرم


تمّكن فريق الترسانة من تحقيق الفوز على نظيره فريق المنيا بهدفين مقابل لا شئ في مباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة استعدادًا للقسم الثاني.

وأحرز الأهداف في اللقاء كلًا من: أحمد العش من ركله جزاء ومروان شاهين الوافد الجديد من الأوليمبي.

وكان الترسانة قد فاز في أخر ودياته علي المرج بأربعة أهداف عن طريق اسلام عصام - غزال - كريستوفر - أحمد عارف توتي، كما خسر الشواكيش من قبل من أسوان وفاركو بهدف دون مقابل في المواجهتان .

وخاض الشواكيش خلال معسكر الاسماعلية الذي أقيم مؤخرا خمس وديات حقق خلالهم فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار، وتعادل في ثلاثه مباريات وهم: المنتخب الاماراتي ودكرنس مبارتين. وخسر مباراته من الرياض السعودي.

على جانب آخر كان الفريق المنياوي خاض أمس اول لقاء ودي له بمعسكر القاهرة، عندما ألتقي مع فريق الإعلاميين، وفاز عليه بثلاثه أهداف لهدف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المنياوي غدا اللقاء الأخير له بالمعسكر، عندما يلتقي مع فريق نجوم المستقبل.

أخبار تهمك

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

منذ ساعتين

الخطيب يحسم أمر عودة فايلر لقيادة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبحث عن البديل الأمثل لخلافة موسيمانى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بيع صفقة الفريق الجديدة

منذ يوم

لاعبو الزمالك يفاجئون أشرف بن شرقي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. أول قرار من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة مع قادش

منذ حوالي 19 ساعة

الخطيب يحدد موعد إقالة موسيماني من تدريب الأهلي

منذ يوم

ثنائي مرشح لخلافة جونسون في الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - ميسي يواصل الغياب عن باريس سان جيرمان

منذ ساعتين

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة جديدة عن تخفيض عقوبة شيكابالا

منذ يوم

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز الجديد

منذ 33 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:30 م

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز في مواحهة سموحة بالكأس

06:02 م

عاجل.. أول ظهور لياسمين عبد العزيز عقب شفائها

03:53 م

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن أزمة القيد في الزمالك

04:33 م

عاجل - حقيقة استبعاد الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

05:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements