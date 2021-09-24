الترسانه يضرب المنيا بثنائية وديًا





تمّكن فريق الترسانة من تحقيق الفوز على نظيره فريق المنيا بهدفين مقابل لا شئ في مباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة استعدادًا للقسم الثاني.



وأحرز الأهداف في اللقاء كلًا من: أحمد العش من ركله جزاء ومروان شاهين الوافد الجديد من الأوليمبي.



وكان الترسانة قد فاز في أخر ودياته علي المرج بأربعة أهداف عن طريق اسلام عصام - غزال - كريستوفر - أحمد عارف توتي، كما خسر الشواكيش من قبل من أسوان وفاركو بهدف دون مقابل في المواجهتان .



وخاض الشواكيش خلال معسكر الاسماعلية الذي أقيم مؤخرا خمس وديات حقق خلالهم فوز وحيد في مباراه الرباط والأنوار، وتعادل في ثلاثه مباريات وهم: المنتخب الاماراتي ودكرنس مبارتين. وخسر مباراته من الرياض السعودي.



على جانب آخر كان الفريق المنياوي خاض أمس اول لقاء ودي له بمعسكر القاهرة، عندما ألتقي مع فريق الإعلاميين، وفاز عليه بثلاثه أهداف لهدف.



ومن المقرر أن يخوض الفريق المنياوي غدا اللقاء الأخير له بالمعسكر، عندما يلتقي مع فريق نجوم المستقبل.