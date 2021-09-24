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عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:24 م
جولة الرئيس
جولة الرئيس
شيماء حسن
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري خاصة قطاع القوس الشرقي من منطقة محور جيهان السادات حتى محور شبرا بنها الحر".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم مؤسسة الرئاسة في نبأ عاجل ورد منذ قليل بأن الرئيس السيسي، تفقد بعد ظهر اليوم الجمعة اعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات علي مدار الساعة حيث ساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلًا عن توفير تكلفة الوقود.

وقد اطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورًا بمناطق محور الفريق العصار وصولًا إلى محور شبرا بنها الحر الذي احدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حرص علي التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية مؤكدًا سيادته على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)
عاجل.. تفاصيل تفقد الرئيس السيسي لأعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري (صور)

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