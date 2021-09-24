فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

أعلن النادي الأهلي، عن تجديد الثقة في خدمات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

"بيبو يمنح موسيماني فرصة حتى نهاية كأس مصر"

وجاء تجديد الثقة في المدير الفني، بالرغم من خسارة لقب كأس السوبر المصري ضد طلائع الجيش بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومنح محمود الخطيب، فرصة أخرى للمدير الفني من أجل تصحيح الأوضاع داخل الفريق، قبل الإطاحة به، حيث ستكون مسابقة كأس مصر هي الفيصل بين الطرفين.

ويستعد الفريق لمواجهة إنبي، مساء غدٍ السبت ضمن منافسات دور الستة عشر من مسابقة كأس مصر، في المباراة التي يسعى المارد الأحمر فيها لتحقيق لقبها بعد خسارة لقبي الدوري والسوبر.