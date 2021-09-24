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أنشيلوتي: مباراة فياريال صعبة.. وبنزيمة يستحق التواجد ضمن المرشحين للكرة الذهبية

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:30 م
بنزيما
بنزيما
علي نبوي

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة مباراة فريقه غدًا أمام ضيفه فياريال والتي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي أضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد :" "سنواجه فريقًا يتمتع بجودة عالية، ولديه خبرة وتنظيم رائع، يلعبون بمستوى ممتاز، ومن أجل التغلب عليهم يجب علينا تقديم مباراة مثالية، وبالطبع نود ذلك".

وزاد :"مباراة صعبة للغاية يوم غد، علينا تحسين دفاعنا ولكن عندما يبدأ موسم جديد عليك معالجة بعض المشاكل، نريد البناء على أداء ريال مايوركا".

وتابع :"علينا تحسين حالتنا الدفاعية،  لقد ركزنا بشكلٍ أكبر على الهجوم ولكن كل شيء نستطيع أن نحسّنه، ضد مايوركا تحسّنّا في العدوانية، وهذا ما نريد الاستمرار به".

وعلق المدرب الإيطالي على جدول المباريات قائلًا :" نحن نحتاج إلى الكثافة، ومن الصعب الحصول عليها عندما نلعب كل 3 أيام، نحن نجهز مقاطع فيديو للاعبين لتحليل كل شيء قاموا به".

وعن المداورة في تشكيل الفريق قال :"هي مشكلة يجب عليّ حلّها، إذا أعطيت لاعبًا ما استراحة ووضعت لاعبًا آخر مكانه وقام بعملٍ جيد، فعليّ أن أستمر بوضع من يقدم أداءً جيّدًا، في النهاية أهم شيء هو اللعب بفريق يمكنه تحقيق الفوز مع مراعاة الظروف، ومن الطبيعي من لم يلعب سابقًا بإمكانه اللعب".

وأثنى المدرب الإيطالي على مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة قائلًا :""يجب أن يكون بنزيمة ضمن القائمة المرشحة للكرة الذهبية بسبب ما يفعله، لديه الوقت ليفوز بها، بنزيمة كلما ازداد في عمره تطور مستواه".

وعن هازارد قال أنشيلوتي :"عمل بشكلٍ جيد، وليست لديه مشاكل، لا أستطيع أن أعدكم بأنه سيلعب في جميع المباريات، ولكن هو لاعب رائع".

وأوضح :"اللاعبون في حالة جيدة، في الآونة الأخيرة ركزنا على الهجوم لأنه أكثر شيء كان يحتاج إلى تحسين، وذلك يعتمد كثيرًا على إبداع وجودة المهاجمين".

وأكمل :"من المبكر تقييم الفريق الآن، تقييم الفريق يأتي في نهاية الموسم، الأمور تسير على ما يرام حتى الآن، ولكن ستأتي لحظات صعبة وعلينا أن نكون مستعدين".

واختتم تصريحاته بالتعليق على نتائج برشلونة قائلًا :" أشاهد المباريات لأنني أحب كرة القدم، لا أكون سعيدًا عندما يواجه فريقًا وقتًا صعيبًا، سواء كان برشلونة أو فريق آخر".

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