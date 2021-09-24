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توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن المركبات المتعدية على أرصفة المشاة

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:38 م
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعه أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب للوقوف علي نسب التنفيذ ومدي الإلتزام بالجدول الزمني للأعمال حيث تشمل أعمال التطوير رصف الطريق وتنسيق عام للجزيرة الوسطي وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأسوار المطله علي الكورنيش.

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية مع الشركة المنفذة للتأكد من إلتزامها بالجدول الزمني مع تنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات القياسية المحددة لذلك مع التشديد علي رفع نواتج الأعمال من مخلفات ورتش أولًا بأول لعدم إعاقه حركة المارة والحفاظ علي المظهر العام للطريق.

كلف المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة، بتفعيل القانون بمنتهي الحزم بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وعدم السماح بإنتظار السيارات أعلي ارصفة المشاة بشارع البحر الأعظم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما كلف محافظ الجيزة بتكثيف حملات رفع الإشغالات بالشوارع التي تشهد تواجد للأنشطة التجارية وعلي رأسها شوارع برادة وربيع الجيزى وسعد زغلول و٦ أكتوبر والمنيب علي ان تكون الحملات علي مدار اليوم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير شارع النيل وميدان الجلاء بحي الدقي للوقوف علي مراحل العمل الحالية.
رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب ومحمود حسبن رئيس جهاز السرفيس.

الكلمات المفتاحية

جولة محافظ الجيزة بوابه الفجر البحر الأعظم

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