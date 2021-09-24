وزير الأوقاف: المعركة ضد التطرف لم تنته (فيديو)

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المعركة ضد التطرف لم تنته ولن نسمح لأحد بالعبث فى العقول، وأن الوزارة تستهدف الوصول لجميع المواطنين بالقرى والعزب والنجوع بالقوافل للتعريف بصحيح الدين والفكر الوسطى.



كما أكد على حرص الدولة المستمر فى عمارة وبناء المساجد كما أن الفترة الماضية شهدت طفرة كبيرة فى الدعوة الإلكترونية من خلال المواقع والصفحات الرسمية للوزارة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.



جاء ذلك خلال كلمته عقب أداء صلاة الجمعة بمسجد التوبة بمدينة دمنهور، في إطار احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومي، حيث تم افتتاح ١٤ مسجد جديد بنطاق المحافظة واستلام ٤ طن من لحوم صكوك الأضاحي لنوزيعهم علي الأسر التولى بالرعاية.



وجاءت خطبة الجمعة بعنوان "المواساه في القرآن الكريم"، حيث قام الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون مكتب الوزير بإلقاء خطبة الجمعة، أكد خلالها على أن المواساة من القيم الإسلامية النبيلة والأخلاق الإنسانية الفاضلة التي يُعين بها الإنسان غيره علي التغلب علي أحزانه والآمه والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد أنه قد أولى قيمة المواساة عناية خاصة، بل ان الله سبحانه تولي بنفسه قام بمواساة انبيائه وأوليائه وأصفيائه.



وأشار إلى أن صور المواساه كثيرة ومنها المواساة بالمال والمواساة بالنصيحة والمواساة بالمشاركة الوجدانية والمواساة بالدعاء فما احوجنا إلى أن نتحلي بخلق المواساة بيننا حتي تشيع روح الأخوة وتقوي العلاقات في المجتمع وتسود الألفة والمحبة بينهم.