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طبيب الزمالك ينضم لمؤتمر الطب الرياضي الأكبر في العالم

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

 

تم اختيار الدكتور إبراهيم عنبه دكتور العلاج الطبيعي للفريق الأول كرة القدم نادي الزمالك تم اختيارة للانضمام للمؤتمر الاكبر للطب الرياضي في العالم.

 

ويعتبر دكتور إبراهيم عنبه هو أول دكتور علاج طبيعى مصرى يقوم بإلقاء محاضرة فى أكبر مؤتمر سنوى للطب الرياضى فى العالم Isokinetic Conference الذى سيعقد فى نسخته الخامسة بمدينة ليون بفرنسا يونيو ٢٠٢٢ بمشاركة أكبر استشاريين العظام والعلاج الطبيعى والتأهيل فى مختلف أندية العالم.

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