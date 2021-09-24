إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالجيزة

أصيب 4 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز الصف، جنوب الجيزة، ما تسبب في توقف حركة السيارات.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوي نطاق مركز الصف بوقوع حادث مروري، ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى مكان البلاغ، لتسيير حركة السيارات، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطر مدير أمن الجيزة.