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الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية بطقس هذا الأسبوع

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:53 م
الطقس
الطقس
شيماء حسن
نشرت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس المتوقعة بداية من غد السبت الموافق 25 سبتمبر 2021م وحتى الخميس 30 من الشهر ذاته.

حالة الطقس نهارًا:

طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلًا

معتدل على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط للرياح على بعض المناطق المتقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.
الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية بطقس هذا الأسبوع
الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية بطقس هذا الأسبوع

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحراره حالة الطقس الفجر

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