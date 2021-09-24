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رئيس مدينة السادات: جاري تنفيذ محطة كهرباء ستخدم أكثر من 1000 مصنع

الجمعة 24/سبتمبر/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بجولة تفقدية بمختلف مناطق المدينة، لمتابعة عددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها،  وعلى رأسها محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة، الجاري تنفيذها بواسطة شركة سيمنيز الألمانية بقدرة 525 ميجا فولت أمبير.

وأوضح المهندس رجب سالمان، أن أهمية هذه المحطة تأتى كونها تخدم منطقة صناعية كبرى تحتوى على عدد 1076 مصنعا بمختلف الأنشطة والمساحات، كما يتم تنفيذ هذه المحطة بتقنيات تتبع متطورة لم يتم استخدامها فى مصر والشرق الأوسط من قبل.

وطالب رئيس الجهاز، الشركة المنفذة بضرورة رفع أى مخلفات بالموقع وإزالة كافة العوائق التى من شأنها أن تؤثر على سير العمل بالمحطة، مؤكداً سرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد وبأعلى جودة.

كما تم خلال الجولة متابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، والمشروعات الأخرى التى تم الانتهاء منها وفى مرحلة التشغيل.

الكلمات المفتاحية

مدينة السادات محطة كهرباء اخبار مصر اخبار الاقتصاد

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